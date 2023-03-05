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تركيا..541 مركزا لإيواء متضرري الزلزال وإزالة 468 ألف طن من أنقاض المباني (فيديو)

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تركيا..541 مركزا لإيواء متضرري الزلزال وإزالة 468 ألف طن من أنقاض المباني (فيديو)
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أعلنت وزارة الداخلية التركية عن بناء 332 مركز إيواء مؤقت وإقامة 209 مدن تحتوي على منازل سابقة التجهيز في المناطق المتضررة من الزلزال لإيواء المتضررين.

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وبحسب معطيات نشرتها وزارة الداخلية، أمس السبت، تم إنشاء 332 مركز إيواء مؤقت في ولايات هطاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وأدي يامان وملاطية وأضنة وشانلي أورفة وعثمانية وديار بكر وكليس وألازيغ.

كما تم الانتهاء من تركيب 11 ألفا و832 منزلا سابق التجهيز من أصل 95 ألفا و190 منزلا في المدن الـ 209 سابقة التجهيز، وإيواء مليون و481 ألف شخص في مراكز الإيواء المؤقتة، و47 ألفا و328 في مدن المنازل سابقة التجهيز.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الزراعة والغابات التركية إنه تمت إزالة 468 ألف طن من أنقاض المباني التي دمرها الزلزال في ولاية كهرمان مرعش.

وتواصل الفرق المعنية أعمال إزالة الأنقاض في المناطق المنكوبة، بعد انتهاء أعمال البحث والإنقاذ.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما.

المصدر: الأناضول

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