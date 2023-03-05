"أنصار الله": واشنطن ذهبت نحو تهدئة حروبها كي تركز على روسيا

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثيون، واشنطن بإفشال الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة فرض تهدئة بدلا عن ذلك، ضمن تحركاتها لتهدئة حروبها للتركيز على الصراع في أوكرانيا.

وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بالحكومة التي شكلها الحوثيون بصنعاء، العميد عبد الله بن عامر: "لا تقاتل واشنطن أكثر من عدو في وقت واحد، حاليا تركز على روسيا من خلال أوكرانيا ولتحقيق ذلك ذهبت نحو تهدئة حروبها التي تخوضها من خلال وكلائها في المناطق الأخرى".

وأضاف بن عامر في تغريدة على "تويتر": "هذا ما يفسر تحركاتها الهادفة لضبط عملية التفاوض بمسكنات التهدئة وإفشال الجهد المبذول لوقف الحرب بشكل نهائي".

وفي نهاية فبراير الماضي اتهم زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة المفاوضات بين السعودية والجماعة بوساطة سلطنة عمان، والتأثير السلبي على أعمالها، مؤكدا تمسك جماعته بمعالجة الملف الإنساني المتمثل في دفع رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات النفط اليمني ورفع قيود التحالف بقيادة السعودية على مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة.

وفي أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، الحوثيين، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل الماضي، مؤكدا استمرار جهوده لتحقيق ذلك.

المصدر: سبوتنيك