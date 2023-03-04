الحوثيون يتهمون الأمريكيين والبريطانيين بالسعي لـ "احتلال" اليمن

اتهمت جماعة الحوثيين أمريكا وبريطانيا بالسعي لـ "احتلال" اليمن عبر التدفق المستمر لقواتهما وبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، متوعدة بإرغامهما على المغادرة وإنهاء تواجدهما.

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وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" علي القحوم عبر "تويتر"، اليوم السبت، معلقا على زيارة قائد عسكري أمريكي رفيع إلى محافظة المهرة شرق اليمن: "تدفق علني ومتواصل للقوات الأمريكية الغازية إلى المهرة وحضرموت وبناء القواعد العسكرية الأجنبية وتواجد مكثف قبالة السواحل والجزر اليمنية وباب المندب مع زيارات رسمية للسفير الأميركي ووفود دبلوماسية في توجه إجرامي مستمر وتعدٍ صارخ للسيادة والقانون الدولي وإصرار متعمد في التواجد والاحتلال".

وأضاف القحوم: "أمام التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمؤامرات الأميركية البريطانية المهولة يتحتم علينا جميعاً التحرك بمسؤولية وطنية مطلقة وبإجماع وطني بمشروع وطني جامع يتجاوز المشاكل الداخلية ويدفع للانطلاق في ثورة عارمة لطرد المحتلين واستعادة الثروات والجغرافيا والحفاظ على السيادة والاستقلال".

وتابع عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله": "نقول للأمريكيين والبريطانيين مشاريعكم الاستعمارية في اليمن لن يكون لها قرار ولا مكان وستقطع أياديكم وسترغمون على الخروج مهما كان، وينتهي احتلالكم وتتلاشى أحلامكم وتنحصر مؤامراتكم".

وذكر القيادي أن "الشعب اليمني يعي خطورة توجهاتها، في إشارة إلى أمريكا وبريطانيا، الشيطانية ويمتلك من القوة ما يؤهله لن يواجه ويدافع وينتصر".

وكرر القحوم تحذيرات زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي لأمريكا وبريطانيا، بالقول: "القائد أعلنها ثورة وقال لكم أرحلوا قبل أن ترحلوا وتعودوا في صناديق الموت فاليمن ليست لقمة سائغة كما تتصورون تستطيعون بلعها بسهولة".

وأكد القحوم، أن "القدرات العسكرية في تعاظم والتصنيع العسكري مستمر والتطورات مشهودة"، مضيفاً: "قلقكم [يقصد أمريكا وبريطانيا] منها واضح ومعلن".

وشدد القيادي في "أنصار الله" على أن "مؤامرات الأمريكيين والبريطانيين لن تمر وستفشل"، مؤكدا "امتلاك اليمن عناصر القوة ما يجعله دولة محورية لها من عظمتها بجغرافيتها وتضحياتها ومقوماتها وجيشها وقدراتها العسكرية دولةً عظمى ومن يمتلك القوة سيفرض ما يريد"، على حد قوله.

ويأتي هذا غداة إعلان القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان عبر موقعها، أن السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجن، وقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر، ناقشا خلال زيارة إلى مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة اليمنية، يوم الأربعاء الماضي، مع قادة من خفر السواحل اليمني، "جهود الأمن البحري الإقليمي والفرص المستقبلية لتعميق التعاون البحري الثنائي والمتعدد الأطراف".

وأواخر فبراير الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إنشاء الولايات المتحدة قواعد عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن، معتبراً أنه "عدوان واحتلال غير مقبول"، مؤكدا "عدم السماح بأي تواجد عسكري أمريكي أو بريطاني في اليمن".

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

المصدر: سبوتنيك