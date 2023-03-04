انتقد مستخدمو "تويتر" الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد تصريحه عن روسيا، ولاحقوه بتعليقات ساخطة على الشبكة الاجتماعية وكالوا له مزيدا من اللوم على انصياعه للغرب.

في وقت سابق، أكد الزعيم الأوكراني أنه سيسعى لمحاسبة الدولة الروسية على "جرائم الحرب" التي ارتكبتها. المستخدمون، بدورهم، لم يتقبلوا رسالة زيلينسكي التي حملت الكثير من الإشارات، وردوا عليه بشكل لائق. معتبرين أن سلطات كييف تبدو أكثر وضوحا في صورة المعتدي، لأنها تعتزم نشر قواعد الناتو على أراضيها.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "نحن قلقون بصدق بشأن مصير الأبرياء الذين حكمت عليهم بالإعدام من أجل الربح، ومواصلة عمليات الاحتيال وجني الأموال".

المشاركون أوضحوا أن زيلينسكي يحاول تقديم نفسه في صورة بطل، رغم أنه في الواقع ممثل يكرر النص المكتوب على قطعة من الورق من الرعاة الغربيين. على هذه الخلفية ، طالبه المعلقون بوقف الصراع المتصاعد على الفور والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا الاتحادية. بخلاف ذلك، في رأيهم، سينزلق العالم إلى حرب عالمية ثالثة.

المضدر: FAN