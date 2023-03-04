نجل شقيق كينيدي يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن روبرت كينيدي، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، أنه يدرس إمكانية الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وقالت محطة الإذاعة "NHPR"، نقلا عن كنيدي تصريحه خلال زيارته كلية في ولاية نيو هامبشار: "أفكر في الأمر، وقد تغلبت على أهم عقبة، بعد أن أعطت زوجتي الضوء الأخضر".

وحسب ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" فإنه إذا وافق كينيدي على الترشح للانتخابات الرئاسية، فإنه سيترشح عن الحزب الديمقراطي.

وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية الـ 60، والمقرر إجراؤها في شهر نوفمبر العام المقبل.

وفي نفس السياق أعلن رجل الأعمال الأمريكي بيري جونسون، أمس الجمعة، عن نيته الترشح للانتخابات القادمة.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن رسالة من الحملة الانتخابية لرجل الأعمال أن "جونسون أعلن نواياه لمجموعة من المؤيدين".

وقد حاول جونسون الترشح لمنصب حاكم ولاية ميشيغان، العام الماضي، لكن مجلس الانتخابات بالولاية وجد أنه قدم آلاف التوقيعات الكاذبة لدعمه.

المصدر: وكالات