طهران ترد على تدخلات لندن في شؤون إيران الداخلية وتشير إلى الجنود البريطانيين القتلى في أوكرانيا

رد القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن على "تدخلات" السفير البريطاني لدى طهران في الشؤون الداخلية الإيرانية، مشيرا إلى المرتزقة البريطانيين القتلى في أوكرانيا.

وجاء ذلك بعد أن علق السفير البريطاني لدى طهران سايمون شركليف في تغريدة له على حوادث تسمم الطالبات في المدارس الايرانية بكلام "تدخلي وتحريضي".

وقال القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن مهدي حسيني: "حسب التقارير المعلنة فإن عددا من الجنود البريطانيين أرسلوا إلى أوكرانيا لخوض الحرب منذ بداية اندلاعها قبل عام، وإن عددا كبيرا منهم قد قتل، وهناك أرقام متفاوتة عنهم أعلنتها المصادر الروسية والبريطانية دون أن تؤيد مصادر رسمية ذلك".

وأضاف: "من المفترض أن يحظى الشعب البريطاني بحق الاطلاع على الحقيقة في هذا الموضوع".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد حذر الغرب من سوء استغلال القضايا الانسانية لتحقيق أهداف سياسية، في معرض تعليقه على تدخل الغربيين في قضية الاشتباه بوقوع حالات تسمم في بعض المدارس الإيرانية.

المصدر: "العالم"