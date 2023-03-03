بيربوك تتعرض للسخرية من جديد.. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينشر تغريدة ضد وزيرة خارجية ألمانيا

سخر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من تغريدة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حول تسمم الطالبات الايرانيات في بعض المدارس مذكرا بالغازات السامة الألمانية للعراق

وعلى حسابه في "تويتر"، خاطب ناصر كنعاني وزيرة خارجية ألمانيا قائلا: "هذا الإجراء الدنيء والمزعزع للأمن قيد التحقيق..الحكومة الإيرانية جادة للغاية في تحديد المجرمين واستئصال هذا الحقد..لن نسمح بانعدام الأمن لطالبات المدارس الإيرانيات لدوافع سياسية".

وأضاف كنعاني: "لكن من بين الحقائق المريرة التي لا تزال بحاجة إلى توضيح حالات التسمم الكيميائي من خلال الغازات السامة التي زودتها ألمانيا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والتي تتحمل الحكومة الألمانية مسؤوليتها ولا تزال تتسبب في وقوع إصابات..إن التعبير عن قلقك في هذا الأمر هو نفاق وتدخل"، على حد قوله.

المصدر: "إرنا"