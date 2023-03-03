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رئيسة البرلمان الأوروبي تصل بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

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رئيسة البرلمان الأوروبي تصل بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا
Globallookpress The Presidential Office of Ukraine
رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا
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وصلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بزيارة مفاجئة، مساء الجمعة.

وكتبت ميتسولا على "تويتر" أنه "يسرني أن أعود إلى أوكرانيا"، ونشرت صورة لوصولها إلى كييف.

وأضافت: "يسرني أن أكون مع من ضحوا بالكل من أجل قيمنا، مع الأوروبيين الذين بيتهم الاتحاد الأوروبي".

ولم يتم الإعلان عن زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لأوكرانيا مسبقا، نظرا للاعتبارات الأمنية.

وجدير بالذكر أن أوكرانيا قد قدمت الطلب الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورجحت السلطات الأوكرانية أن عملية الانضمام قد تستغرق عامين من لحظة انطلاق المفاوضات بين كييف وبروكسل.

المصدر: RT

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