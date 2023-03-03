"بلومبرغ" تكشف حقيقة نيّة الإمارات العربية المتحدة الخروج من "أوبك"

نفى مسؤولون إماراتيون رفيعو المستوى نيّة بلادهم مغادرة منظمة "أوبك"، بحسب تصريحاتهم لوكالة "بلومبرغ" ردا على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشار أحد المصادر، إلى أن السلطات الإماراتية كانت تفكر منذ عدة سنوات في تحديد التحالفات التي من شأنها أن تخدم المصالح طويلة الأجل للدولة على أفضل وجه، ومن وقت لآخر يقومون فعلا بإثارة مسألة الانسحاب من "أوبك".

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وأكد المصدر أنّه على الرغم من ذلك، فإنه في الوقت الحاضر، لن تغادر الإمارات هذا التحالف، لأن مساوئ مثل هذا القرار تفوق الإيجابيات التي يتضمنها.

وأضاف: "إذا انسحبت الإمارات فجأة من أوبك، فقد يتسبب ذلك في انفصال سياسي ليس فقط مع المملكة العربية السعودية - أحد أكبر الشركاء التجاريين للبلاد – وإنما أيضا مع حلفاء آخرين في منطقة الخليج، مثل الكويت والعراق".

يشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن الإمارات تجري نقاشات داخلية حول إمكانية مغادرة "أوبك" من أجل زيادة إنتاج النفط الذي تقيّده السعودية.

المصدر: تاس