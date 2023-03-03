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السلطات التركية تدمر جسما مشبوها قبالة سواحل أوردو بالبحر الأسود (فيديو)

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السلطات التركية تدمر جسما مشبوها قبالة سواحل أوردو بالبحر الأسود (فيديو)
AP
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دمرت السلطات التركية في ولاية أوردو شمالي البلاد اليوم الجمعة، جسما غريبا ظهر قبالة سواحل المدينة المطلة على البحر الأسود.

وأوضحت وكالة لأناضول أن السلطات لاحظت وجود جسم غريب قبالة السواحل، قبل أن تجره إلى البر وتدمره بشكل آمن.

وأشارت إلى أن الجسم الغريب الذي كان بحجم برميل، تم تدميره بشكل آمن عقب اتخاذ التدابير اللازمة من قوات الأمن وفرق إدارة الكوارث "آفاد".

كما جرى في إطار التدابير المتخذة، إخلاء بعض المنازل المحيطة من السكان ونقلهم إلى مكان آمن.

المصدر: "الأناضول"

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