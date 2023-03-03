المزارعون البلجيكيون يغلقون وسط مدينة بروكسل بآلاف الجرارات

أغلق آلاف المزارعين البلجيكيين شوارع وسط العاصمة بروكسل بجراراتهم، مطالبين بإلغاء خطة تقضي بإغلاق عشرات المزارع في البلاد.

وأسفر إغلاق المتظاهرين لوسط المدينة، عن إصدار السلطات توصية للمواطنين بالامتناع عن التوجه إلى مناطق الاحتجاجات.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف جرار في الاحتجاجات بالعاصمة، فيما ذكرت إحصاءات الشرطة أن عددها بلغ 2700 جرار في منتصف النهار.

وجاءت الاحتجاجات ردا على ما يسمى بـ "خطة النيتروجين" التي طورتها حكومة منطقة فلاندرز الشمالية، والتي تنص على إغلاق أكثر من 40 مزرعة بحلول عام 2025 لأسباب بيئية، بما في ذلك وفقا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي. وتستهدف الخطة بشكل خاص مزارع الخنازير ومزارع الدواجن، والتي، وفقا لعلماء البيئة، تسبب أكبر ضرر للبيئة، لا سيما من خلال تلويث التربة.

ومع ذلك، تعتبر النقابات الزراعية الخطة التي اقترحتها السلطات جذرية للغاية بالنسبة لمجالات عملهم.

المصدر: نوفوستي