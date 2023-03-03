انقسام في صفوف المعارضة التركية على المرشح الرئاسي

أعلنت ميرال آكشينير رئيسة حزب الخير القومي، انسحابها من اجتماعات الطاولة السداسية للمعارضة التركية، ورفضها ترشيح زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو لانتخابات الرئاسة.

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وقالت آكشينير، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، إن أحزابا من الطاولة السداسية، دعموا ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو للرئاسة، فيما طرحنا نحن أسماء أخرى وهي: رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

واعتبرت آكشينير أن أحزاب المعارضة على الطاولة السداسية لم تستجب لما يريده الشعب خلال اجتماعهم أمس، وفضلوا المكاسب الفردية والصغيرة على فائدة كل الشعب، موجهة دعوة رسمية لرئيسي بلديتي أنقرة منصور يافاش، واسطنبول أكرم إمام أوغلو، ليكون أحدهما مرشح حزب الخير لانتخابات الرئاسة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا في 14 مايو المقبل، رغم حالة الطوارئ المعلنة في 10 محافظات جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 6 فبراير الماضي.

المصدر:RT