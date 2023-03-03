تيد كروز يدعو إلى سجن فاوتشي

دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى توجيه تهم الحنث باليمين إلى الرئيس السابق للمعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بسبب "كذبه" أمام الكونغرس بشأن أصل فيروس كورونا.

وقال كروز: "لم يكن هناك أي شخص فعل أكثر لتدمير الثقة في المجتمع العلمي والطبي أكثر من الدكتور فاوتشي الذي قدم الأكاذيب عن علم وبذكاء وغطرسة لملايين الأمريكيين"، مضيفا: "في أي نظام عاقل، سيحاكم بتهمة الكذب تحت القسم وسيذهب إلى السجن بسبب الكذب تحت القسم أمام الكونغرس".

وشكك كروز في أن وزارة العدل وأن إدارة الرئيس جو بايدن ستوجه اتهامات ضد فاوتشي، وسخر من وزارة العدل في عهد بايدن ووصفها بأنه "خارجة عن القانون".

وتابع قائلا: "لدينا أغلبية في مجلس النواب، وأنا واثق من أننا سنستخدم هذه الأغلبية لمحاسبة فاوتشي والآخرين الذين كذبوا".

ويوم الثلاثاء أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الموقف المعلن للمكتب بأن فيروس كورونا من تسرب مختبر صين.

المصدر: "نيويورك بوست"