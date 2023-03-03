"طالبان" تدعو الدول الأوروبية لفتح سفاراتها بأفغانستان

دعا وزير خارجية حكومة "طالبان" أمير خان متقي، اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح سفاراتها في أفغانستان.

وخلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بأفغانستان توماس نيكلاسون في ولاية قندهار، قال متقي إنه "ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين أفغانستان ودول الاتحاد الأوروبي، وضرورة تشجيع هذه الدول على إعادة فتح سفاراتها في كابل".

وأعرب متقي عن شكره للاتحاد الأوروبي جراء المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان.

من جانبه، أوضح نيكلاسون أنه مع سيطرة طالبان على السلطة، تم ضمان الأمن في أفغانستان واتخاذ خطوات جادة في مكافحة الفساد.

وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأغلقت دول الاتحاد الأوروبي سفاراتها في كابل في 15 أغسطس 2021، عندما وصلت طالبان إلى السلطة بأفغانستان.

المصدر: "الأناضول"