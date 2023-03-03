دول "QUAD" تندد بعسكرة المنشآت المتنازع عليها في البحار بالقرب من الصين

أعربت دول الحوار الأمني ​​الرباعي (QUAD)، أستراليا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، عن قلقها بشأن عسكرة المنشآت المتنازع عليها في شرق الصين وبحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية دول الرباعية بعد اجتماعهم اليوم الجمعة في نيودلهي، "نحن نعارض بشدة أي عمل أحادي يهدف إلى تغيير الوضع الراهن أو تصعيد التوتر في المنطقة". على الدول الأخرى تنمية الموارد البحرية".

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وتؤكد الوثيقة المشتركة بين الدول على أهمية احترام القانون الدولي لحل المشاكل في البحر، "بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي".

وعقد أول اجتماع مشترك لوزراء خارجية أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان في سبتمبر 2019 في نيويورك. وفي مارس 2021، انعقدت القمة الأولى للرباعية (في شكل افتراضي). وفي سبتمبر 2021، تم تنظيم أول قمة مباشرة للمجموعة الرباعية في واشنطن. وأقر البيت الأبيض بأنه يتطلع إلى توسيع الرباعية بمرور الوقت مع بعض الحلفاء والشركاء.

المصدر: تاس