 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يدفع بنحو 4 كتائب لملاحقة الفلسطينيين منفذي العمليات الأخيرة

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يدفع بنحو 4 كتائب لملاحقة الفلسطينيين منفذي العمليات الأخيرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uu8u

أعلن الجيش الإسرائيلي الدفع بمزيد من كتائبه العسكرية التي وصل عددها إلى 4 حتى الآن، لملاحقة منفذي الهجمات في بلدة حوارة، وغور الأردن، وأن عمليات بحث واسعة للتفتيش عنهم.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إن العمليات كلفت إسرائيل "ثمنا باهظا"، وأضاف أن الجيش يقوم بالتحقيق فيها ودراستها.

إقرأ المزيد
مراسلة RT: الجيش الإسرائيلي نشر كتيبتين إضافيتين بالضفة الغربية
مراسلة RT: الجيش الإسرائيلي نشر كتيبتين إضافيتين بالضفة الغربية

وشدد على أن الجيش سيعمل على إحباط ما وصفه بالإرهاب، وسيواصل العمل بكل الطرق العملياتية والاستخباراتية لتحقيق ذلك.

واستنكر رئيس الأركان الإسرائيلي ما وصفه بـ "العنف تجاه جنود الجيش وأفراد أجهزة الأمن"، وقال إن الجيش هو المسؤول عن الأمن في الضفة الغربية، وعن التحقيق في العملية التي شهدتها بلدة حوارة بشكل عميق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا