الجيش الإسرائيلي يدفع بنحو 4 كتائب لملاحقة الفلسطينيين منفذي العمليات الأخيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي الدفع بمزيد من كتائبه العسكرية التي وصل عددها إلى 4 حتى الآن، لملاحقة منفذي الهجمات في بلدة حوارة، وغور الأردن، وأن عمليات بحث واسعة للتفتيش عنهم.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إن العمليات كلفت إسرائيل "ثمنا باهظا"، وأضاف أن الجيش يقوم بالتحقيق فيها ودراستها.

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وشدد على أن الجيش سيعمل على إحباط ما وصفه بالإرهاب، وسيواصل العمل بكل الطرق العملياتية والاستخباراتية لتحقيق ذلك.

واستنكر رئيس الأركان الإسرائيلي ما وصفه بـ "العنف تجاه جنود الجيش وأفراد أجهزة الأمن"، وقال إن الجيش هو المسؤول عن الأمن في الضفة الغربية، وعن التحقيق في العملية التي شهدتها بلدة حوارة بشكل عميق.

المصدر: RT