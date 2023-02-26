مراسلة RT: الجيش الإسرائيلي نشر كتيبتين إضافيتين بالضفة الغربية

أفادت مراسلة RT، فجر الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بناء على تقييم الوضع الأمني، قرر نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي عزز القوات ورفع مستوى التفتيش الأمني على الطرقات من وإلى مدينة نابلس.

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وذكرت أنه وفي لواء شمال الضفة الإقليمي، تعمل قوات معززة من الجيش والشرطة وحرس الحدود وأن القرارات صدرت عقب إنذارات ساخنة بتنفيذ عمليات.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يجري تقييما للوضع بمشاركة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومسؤولين كبار آخرين.

وفي وقت سابق يوم السبت، قتل إسرائيليان اثنان بإطلاق للنار في بلدة حوارة القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وفور العملية شرعت قوات الأمن الإسرائيلية بنشر الحواجز العسكرية ومطاردة من يشتبه بإطلاقهم النار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، متأثرا بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية والمستوطنين على بلدة زعترة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين شنوا مساء الأحد، هجمات متفرقة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ما أسفر عن إصابات وأضرار نتيجة إشعال حرائق واعتداءات متفرقة.

المصدر: RT + وكالات