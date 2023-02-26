مراسل RT: إصابة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة (صور)

أفاد مراسل RT بأن شابا فلسطينيا أصيب إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية شرقي الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن فعاليات الإرباك الليلي انطلقت شرق أبو صفية شمال القطاع، حيث وصل عشرات الشبان لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة وأشعلوا إطارات مطاطية نصرة لأهالي حوارة.

وأفاد أيضا بأن الإرباك الليلي بدأ شرق قطاع غزة.

وقال إن الشبان الفلسطينيين ألقوا قنابل يدوية الصنع شديدة الانفجار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار على الشبان الذين اقتربوا من السياج الحدودي شرقي المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

جانب من فعاليات الإرباك الليلي على حدود قطاع #غزة، تنديداً بالاعتداءات على أهالي قرى جنوب #نابلسpic.twitter.com/VlQHJ7Vqju — بـراء الُــجــوُرانـــي🪴🤍 (@bara_moh_2002) February 26, 2023

بدء فعاليات الإرباك الليلي في خانيونس جنوب قطاع غزة تنديدا باعتداءات المستوطنين على قرى جنوب #نابلس. pic.twitter.com/8EQKstdKs1 — الساهرة (@alsahera_ar) February 26, 2023

المصدر: RT