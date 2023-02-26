 
مباشر

مراسل RT: إصابة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة (صور)

أخبار العالم العربي

مراسل RT: إصابة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة (صور)
Globallookpress
إصابة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرقي الحدود الشرقية لقطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utsp

أفاد مراسل RT بأن شابا فلسطينيا أصيب إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية شرقي الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن فعاليات الإرباك الليلي انطلقت شرق أبو صفية شمال القطاع، حيث وصل عشرات الشبان لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة وأشعلوا إطارات مطاطية نصرة لأهالي حوارة.

وأفاد أيضا بأن الإرباك الليلي بدأ شرق قطاع غزة.

وقال إن الشبان الفلسطينيين ألقوا قنابل يدوية الصنع شديدة الانفجار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار على الشبان الذين اقتربوا من السياج الحدودي شرقي المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

مراسل RT: إصابة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة (صور)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا