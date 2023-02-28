ستولتنبرغ: الخطر الأكبر سيأتي إذا انتصرت روسيا في الحرب

عبر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن ثقته بأنه "لا عودة إلى الوراء" في العلاقات بين الحلف وروسيا، محذرا الغرب من أن الخطر الأكبر سيأتي إن انتصرت روسيا في حرب أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال ستولتنبرغ في خطاب ألقاه في قمة "SAMAK" في فنلندا، اليوم الثلاثاء: "يجب أن ندرك أن انتهاء هذه الحرب لن يؤدي إلى ظهور علاقات طبيعية مع روسيا. ليس هناك عودة إلى الوراء".

وشدد على أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الناتو زيادة نفقاتها على الدفاع، لأن هذا ما يتطلبه الأمن في "عالم أكثر خطورة".

كما أعرب عن اعتقاده بأن "دعم أوكرانيا هو لصالح أمن" الناتو نفسه.

وتابع: "أسمع مخاوف من أن دعمنا لأوكرانيا يزيد من خطر التصعيد. لكن.. لا توجد هناك حاليا خيارات بلا أي مخاطر. يجب ألا يشك أحد في أن الخطر الأكبر هو انتصار الرئيس بوتين في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي