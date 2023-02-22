ستولتنبرغ: "الناتو" سيمنع روسيا من السير في نفس الاتجاه بعد الصراع في أوكرانيا

صرح أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، متحدثا في اجتماع لرؤساء دول "بوخارست التسعة"، بأن الحلف سيمنع روسيا من الاستمرار في مسارها السابق بعد الأزمة الأوكرانية "تحسبا لعدوان جديد"

وقال ستولتنبرغ في الاجتماع الذي حضره الرئيس الأمريكي: "يجب أن نحافظ ونزيد دعمنا العسكري لأوكرانيا ونعطيها كل شيء لتحقيق النصر.. لا نعرف متى ستنتهي الحرب، ولكن عندما تنتهي، يجب أن نتأكد من أن التاريخ لن يعيد نفسه".

وأضاف ستولتنبرغ، لنتذكر "أعمال العدوان الروسي" الأخرى، العملية لإجبار جورجيا على السلام بعد هجوم تبليسي على أوسيتيا الجنوبية في أغسطس 2008، وكذلك إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا من خلال استفتاء بعد الانقلاب في كييف عام 2014.

وقال: "لا يمكننا أن نسمح لروسيا بتقويض أمننا، يجب علينا كسر دائرة العدوان الروسي"، وتعهد بالدفاع عن "كل شبر من أراضي حلف الناتو".

وفي يناير 2022، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قدمت روسيا، الاقتراحات الدبلوماسية الأخيرة إلى واشنطن وبروكسل بشأن إنشاء نظام أمني عادل في أوروبا، يكون لأوكرانيا فيه وضع محايد مؤكد.

وتم رفض المقترحات الروسية، وكذلك تلك التي طرحتها روسيا في مجال إنشاء مساحة أمنية أوروبية مشتركة منذ عام 2002، عندما تم إنشاء مجلس "روسيا والناتو"، والذي تم تقليص نشاطه في أكتوبر 2021 بضغط من "الناتو".

المصدر: تاس