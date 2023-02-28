بلينكن في كازاخستان: لن نتردد في فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تلتف على العقوبات ضد روسيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، بأن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات على أي فرد أو شركة صينية، تدعم روسيا وتلتف على العقوبات المفروضة عليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخي، مختار تلوبيردي، في أستانا، عقب إنهاء زيارته إلى كازاخستان وأوزبكستان ضمن زيارته الأولى كوزير للخارجية.

وأعرب بلينكن، عن "القلق الذي يساور الولايات المتحدة حيال إمدادات الأسلحة الصينية المزعومة إلى روسيا".

وأضاف، أن الولايات المتحدة "حذرت الصين من تبعات إمداد روسيا بالأسلحة"، مشيرا إلى أن واشنطن ستفعل ما بوسعها لمعاقبة الشركات الصينية التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة ضد روسيا.

واعتبر بلينكن أن مثوله أمام مجموعة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأورواسيوي، ومنظمة الأمن الجماعي، يخوله الدعوة إلى معاداة روسيا، والمشاركة في العقوبات المفروضة ضدها، مشيرا إلى أن كازاخستان مخولة باختيار طريقها ومصيرها أسوة بالدول الأخرى".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الكازاخي، مختار تلوبيردي، أن روسيا لا تشكل أي تهديد أو خطر على مستقبل وأمن كازاخستان.

المصدر: سبوتنيك