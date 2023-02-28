بايدن: قد أكون فتى أبيض لكنني لست غبيا

خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض للاحتفال بإرث الأمريكيين السود، أمس الاثنين، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساهمة الأمريكيين من أصل إفريقي في بناء البلد وأكد أن "تاريخ السود مهم".

وقال بايدن مخاطبا مجموعة كبيرة من أعضاء الكونغرس السود والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة البارزة، الذين حضروا الاحتفال بـ"شهر تاريخ السود"، وهو حدث ينظمه رؤساء الولايات المتحدة سنويا منذ عقود: "التاريخ مهم، وتاريخ السود مهم".

ولفت بايدن إلى حضور جميع رؤساء ما يسمى "التسعة الإلهية" the Divine Nine، أي "جامعات وكليات السود التاريخية"، وهي مجموعة من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، تأسست قبل عام 1964 بهدف توفير التعليم للأمريكيين الأفارقة.

وشدد بايدن على أن إدارته هي الأولى في التاريخ التي تستضيف جميع الرؤساء التسعة لـ"التسعة الإلهية" في حدث واحد، مضيفا أنه أنشأ مكتبا دائما "للتسعة الإلهية" في البيت الأبيض.

وقال: "بالمناسبة، قد أكون فتى أبيض، لكنني لست غبيا. أنا أعرف أين القوة. تعتقدون أنني أمزح، لكنني علمت منذ وقت طويل بالتسعة الإلهية" وسط ضحك الجمهور.

🚨#BREAKING: President Biden at tonights White House reception celebrating Black History Month- says "I may be a white boy, but I'm not stupid. I know where the power is." pic.twitter.com/GtqNpnxPOT — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 27, 2023

وأشار بايدن إلى أن إدارته هي "الأكثر تنوعا في التاريخ" واستعرض جهودها لتحسين أوضاع الأمريكيين السود.

وقال بايدن إن الأمريكيين 'لا يمكنهم فقط اختيار تعلم ما نريد أن نعرفه، ولكنهم بحاجة إلى معرفة كل شيء، الخير والشر والحقيقة، ومن نحن كأمة"، مضيفا أن "هذا هو ما تفعله أمم عظمى".

تأتي تصريحات بايدن هذه في الوقت الذي يدفع فيه بعض الجمهوريين المحافظين، وأبرزهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، من أجل إحداث تغييرات في الطريقة التي يدرس بها تاريخ السود في المدارس الأمريكية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية