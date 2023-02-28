لافروف: بروكسل تسيئ استخدام علاقاتها مع أرمينيا وأذربيجان ونحن مستعدون لتنظيم مفاوضات بين البلدين

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في باكو اليوم، إن الجانب الروسي مستعد لتنظيم مفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان حول معاهدة سلام ، لكنه لن يصر بقوة على ذلك.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي في عاصمة أذربيجان اليوم: "أكدنا الاستعداد لإتاحة الفرص لاستمرار مثل هذه الاجتماعات. لقد أعلن الجانب الأذربيجاني استعداده لذلك، وقال الجانب الأرمني إنه أيضا لا يعترض، لكنه حتى الآن لم يقدم موافقته النهائية. لا أعتقد أننا سنصر جدا في تقديم خدماتنا هذه، لكن كلا الجانبين يعرفان عنها جيدا".

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وأعرب لافروف عن الأمل في التوصل في القريب العاجل، إلى اتفاق حول خط السكك الحديدية بين أذربيجان وناختشيفان

وأضاف: "تحدثنا عن مسار عملية التفاوض لفتح طرق النقل وفك الطوق عن العلاقات الاقتصادية في جنوب القوقاز. نأمل أن يتمكن نواب رؤساء حكومات روسيا وأذربيجان وأرمينيا، من التوصل إلى اتفاقات محددة بشأن استئناف استخدام خط السكة الحديد بين الأراضي الرئيسية لأذربيجان وناخيتشيفان".

وأشار لافروف إلى أن بروكسل تسيء وتستغل علاقاتها مع باكو ويريفان، بما في ذلك محاولة تمرير بعثة الاتحاد الأوربي للعمل في أراضي أرمينيا، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات الجدية حول شرعية مهمة هذه البعثة وتفويضها ووظائفها ومدة عملها وكذلك ماهية الفائدة التي يمكن أن تجلبها هذه البعثة لجهود تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

ووصل لافروف، مساء أمس الاثنين، بزيارة عمل إلى باكو. وأجرى الوزير الروسي اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو محادثات مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

المصدر: نوفوستي