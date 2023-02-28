بعد حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.. بكين تحث واشنطن على عدم تعميم مفهوم الأمن الوطني

عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عن دهشتها من مخاوف الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" وحثت واشنطن على عدم تعميم مفهوم الأمن الوطني.

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وقالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الولايات المتحدة هي الدولة الكبرى الرائدة في العالم وهي خائفة جدا من التطبيق العادي الذي يروق للشباب. إنه ليس سلوكا حازما. إننا نعارض بشدة تعميم واشنطن لمفهوم الأمن الوطني وإساءة استخدام سلطة الدولة والقمع غير المبرر للشركات الأجنبية".

وحثت الدبلوماسية الصينية الولايات المتحدة على احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة وضمان البيئة المنفتحة وغير التمييزية للشركات من جميع أنحاء العالم في الأراضي الأمريكية.

وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، سابقا، مشروع قانون يحظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الأجهزة الإلكترونية التابعة للحكومة الفدرالية. من جهتهم وصف ممثلو شبكة التواصل الاجتماعي هذا حظر استخدام "تيك توك" في الولايات المتحدة بأنه قرار مسيس وغير مبرر.

وحظرت الحكومة الكندية في وقت سابق من هذا اليوم تطبيق "تيك توك" على كل هواتفها وأجهزتها على خلفية مخاوف على صعيد حماية البيانات. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية أنها حظرت "تيك توك" في هواتف موظفيها في إجراء أمن سيبراني، خوفا من مشاركة مقاطع مصورة مملوكة للصين.

المصدر: نوفوستي