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احتجاز عدد من الرهائن في قرية بمقاطعة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا

تركيا: قتيلان و140 جريحا جراء زلزال ملاطيا

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تركيا: قتيلان و140 جريحا جراء زلزال ملاطيا
AP
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أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد"، مقتل شخصين وإصابة 140 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية يوم أمس الاثنين.

وقالت "آفاد" إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ملاطيا يوم أمس ارتفع إلى 2، بالإضافة إلى 140 إصابة، 12 منهم في حالة خطيرة.

وكان زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطيا، وكان مركزه في منطقة مدينة يسليورت شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر عن مقتل شخص وإصابة 69 آخرين. 

المصدر: RT

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