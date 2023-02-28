نواب ألمان يشككون في أرقام الحكومة حول المساعدات لأوكرانيا

توجهت مجموعة من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البوندستاغ، إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية باستفسار طلبت فيه كشف كل قائمة المساعدات لأوكرانيا وقيمتها الحقيقية.

ويؤكد أصحاب الاستفسار على أن الدافع لطلبهم هذا، كان موضوع بعض بنود المساعدة العسكرية الألمانية لأوكرانيا، والتي لم تكن مدرجة في القائمة العامة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية.

على سبيل المثال، يدور الحديث في القائمة عن أن القيمة الإجمالية المتفق عليها لجميع الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف تبلغ 2 مليار ونحو 600 مليون يورو.

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ولكن وفقا لاستفسار النواب الألمان، بسبب المشاكل الإجرائية والبيروقراطية، لم يتم تضمين بعض بنود المساعدة لأوكرانيا في هذه القائمة، لذلك قد يكون المبلغ الإجمالي أعلى من ذلك بكثير.

في هذا الصدد، طلب أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" من السلطات توضيح ماهية أموال المساعدات هذه بالضبط وكم تكلفتها الحقيقية.

المصدر: mk.ru