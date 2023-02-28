نائبة أمريكية تتهم بايدن بانتهاك الدستور بسبب المساعدات العسكرية لأوكرانيا

اعتبرت مارجوري تيلور غرين العضو في مجلس النواب الأمريكي أن تصرفات الرئيس جو بايدن بشأن مساعدة أوكرانيا التي وصفتها بالدولة "البعيدة عن الديمقراطية"، تتعارض مع الدستور الأمريكي.

وكتبت غرين عبر "تويتر": "إنها مخالفة دستورية من رئيس الولايات المتحدة وجزء من الكونعرس أن يقدموا تمويلا وتسليحا وتدريبا ومساعدة في الحرب.. دون موافقة كاملة من الكونغرس".

It is unconstitutional for the President of the United States and part of Congress to fund, arm, provide training and assistance for war, which are all going to war, without full Congressional approval to go to war.



Ukraine is not a NATO ally nor a democracy, far from it. — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 27, 2023

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وشدد النائبة الجمهورية على أن أوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي كما أنها "ليست دولة ديمقراطية بل هي بعيدة كل البعد عن ذلك"، وأشارت أيضا إلى أن الأمريكيين لا يدعمون الأعمال العسكرية في أوكرانيا ويريدون السلام.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وحذرت موسكو دول الناتو من أنها "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: RT