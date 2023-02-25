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الكونغرس يطالب إدارة بايدن بتسليم وثائق مهمة خاصة بأوكرانيا

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الكونغرس يطالب إدارة بايدن بتسليم وثائق مهمة خاصة بأوكرانيا
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزير الدفاع لويد أوستن، وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
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رفعت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين قرارا إلى الكونغرس يطالب الإدارة الأمريكية بتقديم معلومات مفصلة عن كافة الوثائق المتعلقة بدعم نظام كييف في أوكرانيا.

يُشار إلى أن الوثيقة المذكورة موجهة إلى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن.

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وجاء في نص الوثيقة: "يُطلب من الرئيس، ووزير الدفاع ووزير الخارجية أن يحيلوا إلى مجلس النواب .. نسخا لكافة الوثائق والجداول واللوائح، بما في ذلك ملاحظات الاجتماعات والتسجيلات الصوتية والمحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني .. وأي مستندات مالية توضح بالتفصيل المشتريات والمستلمين والنفقات الحكومية .. المتعلقة بأموال الكونغرس الموجهة إلى أوكرانيا."

وأوضح القرار في متنه أنه يتعلّق بالمساعدة العسكرية والمدنية والمالية المقدمة في الفترة من 20 يناير 2021 إلى 24 فبراير 2023.

يشار إلى أنه في صباح اليوم الجمعة، أعلن الوزير أوستن أن واشنطن قدّمت إلى كييف 32 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية خلال العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

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