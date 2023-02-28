"هذه ليست حربنا".. ظهور لافتة معادية لأوكرانيا في أحد ملاعب بولندا

قالت صحيفة Gazeta Wroclawska، إن مشجعين بولنديين قاموا بتعليق لافتة "فاضحة" مناهضة لأوكرانيا في ملعب بمدينة فروتسواف خلال مباراة لكرة القدم لنادي "شلينسك" المحلي.

وبحسب الصحيفة، ظهرت في الملعب خلف مرمى الفريق الضيف وبعد حوالي ساعة من بدء المباراة، لافتة كتب عليها "هذه ليست حربنا" وكذلك شعار مشطوب للرمح الثلاثي (شعار القوميين الأوكرانيين المتعصبين).

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وترى الصحيفة أن "هذا التصرف من جانب المشجعين يثير الاستغراب، لأن النادي شارك في جمع مساعدات إنسانية للأوكرانيين منذ بداية النزاع في أوكرانيا، ومديرة مجلة النادي هي مواطنة أوكرانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست "الفضيحة الأولى من نوعها": في الخريف الماضي، رفع مشجعو "شلينسك" لافتة كتب عليها "لا لأوكرنة بولندا" خلال مباراة للفريق، مما تسبب بضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية.

ووفقا لمعطيات السلطات البولندية، لا يزال هناك 950 ألف لاجئ من أوكرانيا حاليا في البلاد، ويعيش ما مجموعه 2.3 مليون أوكراني في بولندا.

المصدر: نوفوستي