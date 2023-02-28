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طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن يشكل تهديدا لأمريكا

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طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن يشكل تهديدا لأمريكا
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الطبيب السابق في البيت الأبيض عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري روني جيكسون إن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

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وكتب جيكسون في صفحته على "تويتر": "إنه أمر فظيع بالنسبة لبلادنا أن يكون بايدن هو قائدنا العام. ونصف الوقت الذي لا يعرف فيه مكانه، وكل يوم يقربنا من حرب شاملة مع روسيا والصين".

وعبر عن اعتقاده أن "انخفاض الوظائف الإدراكية" للرئيس الأمريكي قد يتسبب في "وفاة الناس".

وصرح جيكسون، سابقا، في تعليقه على نتائج الفحص السنوي الطبي لبايدن والذي مفاده أن بايدن قادر على العمل بشكل فعال وهو يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من مرض التصلب المتعدد أو مرض باركنسون، بأن الإدارة الأمريكية تخفي الحقيقة حول الحالة الصحية للرئيس، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا.

المصدر: نوفوستي

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