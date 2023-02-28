ماكرون يعلن "خفضا ملموسا" مرتقبا في عديد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، عن خفض ملموس مرتقب في عديد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا.

وأضاف أن باريس ستضع "نموذج شراكة جديدا" مع الدول الإفريقية.

وقال ماكرون الذي يبدأ الأربعاء جولة في وسط إفريقيا، إن "التحول سيبدأ في الأشهر المقبلة عبر خفض ملموس لعديدنا وحضور أكبر في القواعد (العسكرية) لشركائنا الأفارقة".

ووعد بأن "تبذل فرنسا مزيدا من الجهد على صعيد التدريب والتجهيز".

المصدر: أ ف ب