 
مباشر

ماكرون يعلن "خفضا ملموسا" مرتقبا في عديد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا

أخبار العالم

ماكرون يعلن
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uu30

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، عن خفض ملموس مرتقب في عديد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا.

وأضاف أن باريس ستضع "نموذج شراكة جديدا" مع الدول الإفريقية.

وقال ماكرون الذي يبدأ الأربعاء جولة في وسط إفريقيا، إن "التحول سيبدأ في الأشهر المقبلة عبر خفض ملموس لعديدنا وحضور أكبر في القواعد (العسكرية) لشركائنا الأفارقة".

ووعد بأن "تبذل فرنسا مزيدا من الجهد على صعيد التدريب والتجهيز".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا