وسائل إعلام: البيت الأبيض يعطي الوكالات الحكومية شهرا لإزالة "تيك توك" من الأجهزة وأنظمة العمل

أمهل البيت الأبيض، يوم الاثنين، الوكالات الحكومية الأمريكية مدة 30 يوما للتحقق من أن تطبيق "تيك توك" غير مثبت على أجهزة وأنظمة العمل.

وذكرت وسائل الإعلام ذلك في إشارة إلى مذكرة أرسلها إلى الإدارات، شالاندا يونغ، مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية.

ووفقا للمذكرة، سيتعين على الوكالات الحكومية، تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات لضمان أمان موفري البيانات في الولايات المتحدة، من خلال عدم استخدام تطبيق "تيك توك" على أجهزتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة ستؤثر فقط على معدات العمل، بينما لا يزال يُسمح بتثبيت تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الشخصية لموظفي القسم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها حظرت تطبيق "تيك توك" في هواتف موظفيها في إجراء أمن سيبراني، ما يعكس مخاوف مسؤولين غربيين من مشاركة مقاطع مصورة مملوكة للصين، وفي وقت سابق، لجأت السلطات الكندية إلى إجراءات مماثلة.

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المصدر: تاس