الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن مولدوفا

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء ما اعتبرته "تأثيرا سلبيا" لروسيا على مولدوفا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، إن "هناك قلقا أكبر لدينا ولدى شركاء آخرين لمولدوفا بسبب نوايا روسيا وتأثيرها السلبي على مولدوفا والمنطقة المجاورة".

وأضاف أن "روسيا تؤثر بشكل سلبي على مولدوفا والمنطقة منذ فترة طويلة... ونحن نتعاون مع مولدوفا بشكل وثيق من أجل ضمان استقرارها الطويل الأمد وقدرتها على التصدي للتأثير الروسي".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن رصدها حشد القوات الأوكرانية على الحدود بين أوكرانيا وجمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه) غير المعترف بها، التي أعلنت انفصالها عن مولدوفا من طرف واحد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تتابع تطورات الأوضاع في ترانسنيستريا، وإن الوضع هناك صعب ويتم "تأجيجه من الخارج".

بدورها، نفت السلطات المولدوفية وجود أي خطر من الجانب الأوكراني، واتهمت روسيا بالسعي لإسقاط النظام الدستوري في مولدوفا.

المصدر: تاس