 
مباشر

بوشيلين: جميع الطرق تقريبا المؤدية إلى أرتيموفسك باتت في مرمى نيران القوات الروسية

أخبار العالم

بوشيلين: جميع الطرق تقريبا المؤدية إلى أرتيموفسك باتت في مرمى نيران القوات الروسية
Globallookpress Rick Mave
باخموت-صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uu26

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تطبق على جميع مداخل أرتيموفسك (باخموت) تقريبا حصارا ناريا.

وقال بوشيلين للقناة الروسية الأولى: "عمليا، جميع الطرق تقريبا في مرمى النيران".

إقرأ المزيد
طبيب يكشف ماتكبدته قوات كييف من خسائر فادحة على محور كراسنو ليمان
طبيب يكشف ماتكبدته قوات كييف من خسائر فادحة على محور كراسنو ليمان

وفي الوقت ذاته، أكد أن كييف تواصل إرسال قواتها إلى هذا الاتجاه.

ومن جهتها أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن وضع القوات الأوكرانية صعب على طول خط المواجهة.

وأشارت إلى أن محور أرتيموفسك (باخموت) هي الجبهة الأكثر صعوبة بالنسبة للجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا