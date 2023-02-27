بوشيلين: جميع الطرق تقريبا المؤدية إلى أرتيموفسك باتت في مرمى نيران القوات الروسية

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تطبق على جميع مداخل أرتيموفسك (باخموت) تقريبا حصارا ناريا.

وقال بوشيلين للقناة الروسية الأولى: "عمليا، جميع الطرق تقريبا في مرمى النيران".

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وفي الوقت ذاته، أكد أن كييف تواصل إرسال قواتها إلى هذا الاتجاه.

ومن جهتها أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن وضع القوات الأوكرانية صعب على طول خط المواجهة.

وأشارت إلى أن محور أرتيموفسك (باخموت) هي الجبهة الأكثر صعوبة بالنسبة للجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي