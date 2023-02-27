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الدفاع الأوكرانية تعترف بصعوبة وضع قوات كييف على طول خط المواجهة

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الدفاع الأوكرانية تعترف بصعوبة وضع قوات كييف على طول خط المواجهة
Sputnik
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أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار بأن وضع القوات الأوكرانية صعب على طول خط المواجهة.

وقال ماليار: "باختصار وبكلمات بسيطة، الوضع على خط الجبهة صعب".

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وأشارت إلى أن محور أرتيموفسك (باخموت) هي الجبهة الأكثر صعوبة بالنسبة للجيش الأوكراني.

ولفتت إلى أن الوحدات الروسية تزيد من حدة عملياتها الهجومية في هذه المنطقة، وزعمت أنها تستخدم "تكتيكات الاستنزاف والتدمير الشامل".

واعترف القائد السابق لكتيبة "آزوف" النازية، مكسيم زورين، أن القوات الأوكرانية تخسر في مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك "أفضل" مقاتليها. وأكد أن الدبابات والطائرات لن تكون قادرة على تعويض القوات الأوكرانية عن خسارة الجنود الذين يموتون الآن في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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