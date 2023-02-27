كييف تحشد وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من بريدنيستروفيه

قالت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوبية"، ناتاليا غومينيوك، إن كييف قامت بتعزيز وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من بريدنيستروفيه.

وأشارت غومينيوك، على قناة "رادا": "تتركز قواتنا على طول الحدود بأكملها".

وأوضحت أن القوات الأوكرانية الموجودة بالقرب من جمهورية بريدنيستروفيه "كافية لمواجهة التهديد المحتمل افتراضيا من روسيا".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن الكرملين يراقب عن كثب الوضع في بريدنيستروفيه ويشعر بالقلق إزاء ما يحدث هناك، وذكر أن الأوضاع في المنطقة مضطربة و"استفزاز من الخارج".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن نظام كييف يكثف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على ذلك.

وأكدت الدفاع الروسية أن الجانب الروسي يسجل حشودا كبيرة للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.

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المصدر: تاس