كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول ما يمكن أن يؤول إليه اقتحام القوات الأوكرانية لأراضي بريدنيستروفيه في مولدوفا، حيث توجد قوة حفظ سلام روسية.

وجاء في المقال: يجري، منذ أيام، تداول معلومات على مواقع الإنترنت حول حشد الجيش الأوكراني قوات على الحدود مع بريدنيستروفيه. وقد حذرت زارة الدفاع الروسية من استفزاز وشيك يجري الإعداد له هناك.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي المولدوفي فيتالي أندريفسكي: "يمكن لأوكرانيا دخول مولدوفا (تعد كيشيناو بريدنيستروفيه أراضا مولدوفية) إذا منحت حكومة البلد موافقة على ذلك. السؤال الوحيد هو ما إذا كانت كيشيناو مستعدة لدعوة القوات المسلحة الأوكرانية "للزيارة". إذا نشأ سؤال حول نقل المستودعات في كولباسنا إلى الأوكرانيين، فيجب التفكير أولاً بما إذا كانت اللعبة تستحق كل هذا العناء. فلا نعرف حالة هذه المستودعات".

وأضاف مدير معهد الدول الأكثر حداثة، أليكسي مارتينوف: "الآن، روسيا تحرز تقدما. وهجوم موسكو الناجح قد يقلق كيشيناو للغاية من احتمال خسارة بريدنيستروفيه، وبالتالي فقد تمنح القوات المسلحة الأوكرانية "الضوء الأخضر" لعبور الحدود".

"ليس سرا أن هناك وحدة حفظ سلام روسية منتشرة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، بتوافق كامل مع القانون الدولي. تتمثل إحدى مهام الوحدة في حماية السكان المحليين ومستودعات الذخيرة في كولباسنا".

"أشك في إقدام أوكرانيا على استفزاز عسكري. ففي مكتب زيلينسكي يدركون أنهم في حالة شن هجوم، لن يتمكنوا من تنفيذ العملية بسرعة. إذا حدث الاستفزاز، فقد يتحقق مرة أخرى سيناريو 08.08.08، عندما هاجم الجيش الجورجي قوات حفظ السلام الروسية، فقامت روسيا بعملية إجبار تبليسي على السلام".

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