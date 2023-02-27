مستشار سابق للبنتاغون: بوتين أنقذ الاقتصاد الروسي من تبعيته للغرب

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم جعل روسيا تعتمد على المؤسسات المالية الغربية أنقذ البلاد من إملاءات الدول الغربية.

وأشار ماكغريغور إلى أن بوتين قال في إحدى خطاباته إنه لن يسمح لروسيا بالخضوع للنظام المالي الدولي وبالتالي التضحية بمستقبل البلاد.

وأضاف: "هذا بيان قوي للغاية، لم يهتم به سوى قلة من الناس في ذلك الوقت".

وأكد أن محاولات الولايات المتحدة للضغط على موسكو أدت إلى تقوية روسيا وتحويلها إلى دولة ذات اقتصاد سيادي.

المصدر: RT