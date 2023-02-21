كيف أفشلت موسكو محاولات الغرب سحق الاقتصاد الروسي؟

خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب حاول سحقَ الاقتصاد الروسي وتأجيجَ التضخم والدفع بالعملية المحلية الروبل نحو وجعل المواطنين الروس يعانون

وأكد الرئيس أن المحاولات الغربية باءت بالفشل، مشيدًا بأداء اقتصاد البلاد وصموده في ظل العقوبات الغربية.

وفيما يشير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة اثنين فاصل واحد في المئة خلال العام الماضي على عكس توقعات الغرب التي كانت تتحدث عن انهياره، يشدد في الوقت نفسه أن عملة الولايات المتحدة والعملات الغربية الأخرى ستفقد حتما مكانتها الرائدة في التعاملات المالية الدولية.

فكيف نجحت روسيا في إجهاض العقوبات الغربية؟ وما مسار أداء الاقتصاد الروسي خلال المرحلة المقبلة؟

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