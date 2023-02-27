وزير الخارجية الإيراني يكشف تطورات الاتفاق النووي والرد الأمريكي على رسالة حملها العراق

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وعقب عودته من الولايات المتحدة، حمل رسالة مفادها بأن واشنطن على استعداد لتكميل الاتفاق النووي.

وأضاف "نحن كنا ولا نزال نرحب بالمسار الديبلوماسي والحوار ولم نبتعد عن المحادثات".

وصرح عبد اللهيان: "من وجهة نظري الشخصية أعتقد أنه لو قام الجانب الأمریكي بالتعامل بصورة واقعیة في إطار الرسالة التي بعثها وعدم تكرار التصریحات الإعلامية المنافقة، لن تكون أمامنا مسافة بعیدة للوصول إلى الاتفاقية".

وردا على سؤال هل تصنفون الرسالة التي نقلها لكم وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" بأنها إيجابية بشكل عام، أفاد عبد اللهيان: "ما أراه شخصیا مما نقله السید فؤاد حسین عن الجانب الأمریكي، هو أن الوصول إلى اتفاق أمر ممكن، وأن ما أظهره الجانب الأمریكي من استعداد لاتخاذ خطوات للوصول إلى نتیجة موجود، لكن المشكلة تكمن في أن الأمریكیین دائما ما یقومون بإرسال إشارات ورسائل دبلوماسیة وإعلامية متناقضة، بمعنى أنهم یبعثون برسائل إیجابیة في المسار الدبلوماسي بینما یقال كلام آخر في وسائل الإعلام.. نحن نأمل من الجانب الأمریكي أن یتعامل بواقعیة ولیس بأسلوب نفاق".

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن الجانب الأمریكي هو الذي انسحب من اتفاقیة خطة العمل المشترك الخاصة بالبرنامج النووي، مبينا أن وضع الشروط وإطلاق تصریحات مضللة ومتناقضة لن یساعد في حل المشكلة.

وشدد على أن عواقب عدم تنفیذ الاتفاقية النوویة بشكل کامل من مسؤولیة أمریكا، لذا فعلی الأمریكیین وبدلا من تصریحاتهم المتناقضة الإقرار بالخطأ الذي ارتكبوه، وأن یسیروا في طریق تصحیح هذا الخطأ.

وأكد في السياق أنه یجب على الدول الأوروبية الثلاث أن تتجنب الوقوع في أخطاء التحلیل والحسابات.

المصدر: وكالة "إسنا" الإيرانية