تشمل 12 مسؤولا في "الحرس الثوري".. عقوبات جديدة تفرضها كنداعلى إيران

أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم فيما وصفتها "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، إن "وزيرة الخارجية ميلاني جولي أعلنت أن كندا فرضت عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران، وهذه هي حزمة العقوبات التاسعة التي تم فرضها ضد النظام الإيراني منذ أكتوبر 2022".

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وأضاف البيان أن "عقوبات اليوم تشمل 12 مسؤولا كبيرا بالحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون، ممن شاركوا في انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك القمع المميت للاحتجاجات في المناطق الكردية غربي إيران".

وشهدت إيران، منذ منتصف سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.

ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

المصدر: "سبوتنيك"