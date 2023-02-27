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غانتس لنتنياهو: "أنت المسؤول عن إشعال الفتيل في حوارة"

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غانتس لنتنياهو:
AFP
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس
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حمّل زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن تأزم الوضع في بلدة حوارة، في إشارة إلى دعمه اليمين المتطرف.

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وخاطب غانتس، وهو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، نتنياهو قائلا، خلال خطاب في الكنيست: "أنت المسؤول عن اشتعال الوضع في حوارة أمس"، وحسب القناة 12 العبرية، أضاف غانتس: "يجب على جنود الجيش ملاحقة مشعلي الحرائق والذين ما تجرأوا على فعل ذلك لولا حمايتك لمن يحرضهم".

وذلك في إشارة إلى التحريض الذي يمارسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان مستوطنون هاجموا بلدة حوارة، جنوب نابلس يوم أمس وأحرقوا عدة منازل ومنشآت ومركبات، بحماية القوات الإسرائيلية، بينما قُتل مستوطنان إسرائيليان، وأصيب آخر، في عملية إطلاق نار في البلدة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: القناة 12 العبرية

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