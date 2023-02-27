أردوغان يعتذر لسكان منطقة ضربها الزلزال

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الاثنين، اعتذاره علنا أمام سكان ولاية أدي يمان إحدى أكثر المناطق تضررا من زلزال 6 فبراير، وذلك لتأخر وصول الإغاثة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال أردوغان خلال زيارة لهذه المنطقة بجنوب شرق البلاد، بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا، وضرب سوريا المجاورة: "بسبب التأثير المدمر للهزات وسوء الأحوال الجوية، لم نتمكن من العمل بالطريقة التي أردناها في أديامان في الأيام القليلة الأولى.. أعتذر عن ذلك".

وبعيد وقوع الزلزال، أقر أردوغان بوجود "أوجه قصور" في طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة.

وفي الزيارة نفسها، أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن الرئيس التركي قال إن عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد الانتهاء من المسوحات الأرضية في منطقة الزلزال بلغت 309 آلاف منزل.

وأكد أن الحكومة التركية تدرك كل شيء بخصوص آثار الزلزال وأنها تواصل العمل المكثف للقيام بالإجراءات اللازمة.

وصرح بأنهم سيضمّدون جراح آثار الزلزال إلى حد كبير خلال عام

الرئيس أردوغان: " سنضمّد جراح الزلزال إلى حد كبير خلال عام"https://t.co/lG9fkLw1wMpic.twitter.com/MCHNHsbF7A — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) February 27, 2023

ومن المقرر أن يزور وفد من المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا منطقة الزلزال يوم الاثنين لجمع المعلومات اللازمة لإعداد تقرير حول جدوى إجراء الانتخابات في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ الرسمية" آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد القتلى بسبب الزلزال إلى 44374 شخصا.

وأودت الزلازل بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتسببت الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث، في انهيار أكثر من 160 ألف مبنى تضم 520 ألف شقة أو تضررها بشدة في تركيا.

وبعد الزلزال الأخير، حسبما نشرت "آفاد" على "تويتر" تحذيرا جديدا يطلب من الناس عدم دخول المباني المتضررة في منطقة الزلزال، أو حتى الوقوف بجوارها.

المصدر: وكالات