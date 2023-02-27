زلزال بقوة تزيد عن 5 درجات يضرب شرق تركيا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن هزة أرضية قدرت قوتها أولا بـ5،6 درجة ثم 5.8 درجة، قبل خفض التقدير إلى 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق تركيا اليوم الاثنين.

من جانبها، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية بشرق البلاد ظهر اليوم.

ومركز الزلزال كان منطقة ييشيل يورت في مالاطية، على عمق 9.96 كيلومتر ووقع في تمام الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل" في سوريا، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 239 كم شمال شرق مدينة حلب.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.

المصدر: وكالات