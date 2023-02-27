غوتيريش: الفقر المدقع والجوع يتزايدان في كل العالم لأول مرة منذ عقود

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الفقر المدقع والجوع يتزايدان في كل العالم لأول مرة منذ عقود.

وأشار غوتيريش، في كلمته خلال افتتاحه للدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن العالم لم يعد يتحرك للأمام، بل باشر بالتراجع إلى الوراء.

وأضاف الأمين العام: "بدلا من مواصلة هذا التقدم، استدرنا وأخذنا بالرجوع إلى الوراء. الفقر المدقع والجوع آخذان في الارتفاع لأول مرة منذ عقود".

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ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى أمين عام الأمم المتحدة، يحتاج 339 مليون شخص حول العالم إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، وهو ما يزيد بنسبة 25٪ عن عام 2022.

ومجلس حقوق الإنسان، هو هيئة دولية داخل منظومة الأمم المتحدة، مسؤول عن تعزيز كل حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن النظر في حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

المصدر: نوفوستي