غوتيريش يدعو إلى مساعدة سوريا المنكوبة بالزلزال بغض النظر عن العقوبات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لا يجب أن تمنع العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين بعد الزلزال، حيث تحول العقوبات الغربية دون إرسال المساعدات إلى دمشق.

وقال غوتيريش ردا على سؤال عما إذا كان يجب رفع العقوبات أحادية الجانب في أعقاب الزلزال: "هذه لحظة يجب على الجميع فيها أن يكون واضحا تماما في أنه لا يجب أن تمنع أي عقوبات مساعدة الشعب السوري في هذه اللحظة".

وضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: نوفوستي