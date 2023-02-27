سيئول: من السابق لأوانه اعتبار ابنة كيم جونغ أون وريثة له (صور)

أفادت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأنه من السابق لأوانه اعتبار، كيم جو إيه، ابنة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خليفة لوالدها.

جاء ذلك ردا على سؤال من شبكة "سي بي إس" حول احتمال توريث، كيم جونغ أون، السلطة في كوريا الشمالية، لابنته، كيم جو إيه.

وأوضح وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كوون يونغ سيه، لشبكة "سي بي إس"، أنه "حتى لو كانت كوريا الشمالية تستعد لتوريث السلطة لكيم جو إيه، فسيكون السؤال الأهم في المرحلة القادمة، هو مدى أهلية هذه الشابة وقدرتها على قيادة نظام كوريا الشمالية، الذي يركز بشكل أساسي على الجيش، في ظل نظام ذكوري، يضع الرجل في المركز الأول".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية تظهر علامات واضحة على استعدادها لتوريت السلطة للجيل الرابع من العائلة، قائلا: "سيكون من الصواب الاستمرار في مراقبة ما إذا كانت، كيم جو إيه، ستكون خليفة لوالدها أم لا، في حال لم يكن لدى، كيم جونغ أون، وريثا مناسبا، بالنظر إلى أن السلطة في بيونغ يانغ، تنتقل فقط من خلال الخط الأبوي"، مشيرا إلى إمكانية النظر في هذه القضية في حال لم يكن لدى كيم جونغ أون، وريث ذكر.

وأضاف، أن كيم جو إيه، ظهرت على الملأ في 7 مناسبات كبيرة برفقة والدها، منها الأنشطة العسكرية، كإطلاق صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي العابر للقارات، وتفتيش مستودع صواريخ، والاستعراض العسكري، وحفل تدشين حجر الأساس، لبناء شارع جديد في منطقة سوبو في بيونغ يانغ في يوم 25 فبراير، وغيرها من المناسبات.

ونوه الوزير، بأن الآراء تتضارب حول وجود امتلاك كيم جونغ أون، لابن يرث كرسي الرئاسة بعده، مضيفا "ما يمكن الحديث عنه الآن رسميا، هو أن لدى كيم جونغ أون، ابنته كيم جو إيه، وابن أو ابنة أصغر، ومن غير الواضح الآن ما إذا كان لديه ابن أكبر أم لا".

المصدر: يونهاب + نوفوستي