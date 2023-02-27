 
مباشر

وزير الداخلية التركي يطالب بعدم تحويل المباريات إلى ساحة للنضال السياسي

أخبار العالم

وزير الداخلية التركي يطالب بعدم تحويل المباريات إلى ساحة للنضال السياسي
AP
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utub

حث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بعد الشعارات المناهضة للحكومة في مباريات بطولة كرة القدم بالبلاد على عدم تحويل الرياضة إلى ساحة للنضال السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

إقرأ المزيد
حليف أردوغان يدعو إلى منع المشجعين من حضور مباريات كرة القدم في تركيا
حليف أردوغان يدعو إلى منع المشجعين من حضور مباريات كرة القدم في تركيا

ونقلت قناة "NTV" عن صويلو قوله: "بالنسبة لأولئك الذين لديهم مشاكل أخرى ويريدون ممارسة السياسة... ستكون هناك انتخابات في المستقبل القريب. لكن على من يريد تحويل الملاعب الرياضية إلى ساحة سياسية أن ينتبه إلى جهود الدولة والأمة والمنظمات غير الحكومية. يعيش الناس هنا ويبذلون جهودا لخلق حياة جديدة. والشعب هو الذي سيتخذ قرارا في الانتخابات".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مشاهد لمشجعين أتراك يطالبون خلال مشاهدتهم مباريات كرة قدم باستقالة الحكومة، ما حدا بزعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهجلي إلى المطالبة بإقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا