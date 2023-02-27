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نائبة أمريكية تحذر من احتمال نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة

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نائبة أمريكية تحذر من احتمال نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة
AP
عضوة الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين
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صرحت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين بأن الولايات المتحدة تتجه نحو "طلاق وطني" عندما يتم فصل الولايات الداعمة للحزب الجمهوري عن الولايات الداعمة للحزب الديمقراطي.

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وكتبت غرين في تغريدة على "تويتر": "مهما كان الموقف من ذلك، فإننا نتجه نحو طلاق وطني، لكنني لا أريد حربا أهلية، لا ينبغي أن تحدث أبدا". وأضافت أن "واشنطن والعالم السياسي" في الولايات المتحدة أصبحا "منفصلين تماما عن الأمريكيين الحقيقيين".

ودعت غرين، سابقا، إلى تقسيم الولايات المتحدة إلى ولايات ديمقراطية وأخرى جمهورية وكذلك خفض مستوى الحكومة الفدرالية، واصفة ذلك بأنه "طلاق وطني" ضروري بالنسبة للبلاد.

المصدر: نوفوستي

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