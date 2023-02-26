نتنياهو: لا تجميد للمستوطنات وإجراءات البناء مستمرة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بناء المستوطنات لن يتم تجميده، نافيا صحة الأنباء عن موافقة تل أبيب في قمة العقبة على تجميد بناء المستوطنات.

وقال نتنياهو في بيان مقتضب إنه "خلافا للتصريحات المنشورة على تويتر، ستستمر إجراءات البناء والتخطيط حسب الجدول الزمني الأصلي ودون تغيير".

وأكد نتنياهو حسب وسائل إعلام فلسطينية أنه "لن يكون هناك أي تجميد للاستيطان".

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وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي أعلن الأمر ذاته، نافيا أن تكون إسرائيل وافقت بناء على تفاهمات قمة العقبة، في الأردن، على تجميد البناء في المستوطنات لمدة 4 أشهر، وأكد أنه "لا يوجد أي تغيير بالسياسة الإسرائيلية".

وأضاف أنه خلال الأشهر القادمة ستقوم إسرائيل بتشريع 9 بؤر استيطانية وستصادق على بناء 9500 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية. وشدد على أنه "لا يوجد تجميد أي بناء ولا أي تغيير على الوضع الراهن في الحرم القدسي ولا يوجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية